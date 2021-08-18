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Дептранс предупредил о возможных задержках наземного транспорта в Москве из-за непогоды

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия могут повлиять на работу наземного пассажирского транспорта в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

По данным источника "Интерфакса", гроза, которая обрушилась на Москву после 16:00, не нанесла ущерба городу.

"Ветром, порывы которого достигали 17 м/с, повалено несколько деревьев. Пострадавших из-за грозы, по предварительным данным на 18:00, нет", - рассказал собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, МЧС и Гидрометцентр России предупредили москвичей о крайне неблагоприятных погодных условиях, которые сохранятся до 10:00 четверга.

В городе действует предпоследний, "оранжевый" уровень опасности из-за грозы, сильных ливней, града и шквалистого ветра с порывами до 25 м/с.

За сутки местами может выпасть до 33 мм осадков, это более 40% месячной нормы августа (77 мм).

Москва

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