В московских СИЗО вернули некоторые ограничения из-за COVID-19

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В следственных изоляторах Москвы вновь вводятся ограничения из-за распространения коронавируса, сообщает в четверг столичное управление ФСИН.

"С 13 августа по 11 сентября 2021 года в следственных изоляторах УФСИН России по Москве введены режимно-ограничительные мероприятия. С 13 августа прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных осуществляется только в СИЗО-7. Во всех СИЗО столицы приостановлен прием передач, кроме передач лекарственных средств и предметов медицинского назначения", - говорится в сообщении службы.

Также в этот период ограничен вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебные заседания и следственные действия, в связи с чем увеличено число судебных заседаний, проводимых по видео-конференц-связи.

Кроме того, в СИЗО приостановлено предоставление краткосрочных и длительных свиданий родственникам и иным людям.

На территорию подведомственных УФСИН учреждений ограничен вход представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, членов общественной наблюдательной комиссии и других людей.

"Следователи, дознаватели и адвокаты (защитники) посещают подозреваемых, обвиняемых и осужденных в помещениях комнат для краткосрочных свиданий, общаются через стекло. Допуск в вышеуказанные помещения осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты (маски, бахилы и перчатки)", - сообщает УФСИН.

Также приостановлен прием граждан по личным вопросам руководством подведомственных учреждений.

"Меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО", - пояснили в УФСИН.