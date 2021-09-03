COVID-19 помешает обеспечить наблюдение за голосованием в СИЗО Москвы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы не смогут обеспечить полноценное наблюдение за голосованием в СИЗО из-за ковид-ограничений, сказал журналистам ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

"Каждый раз при проведении выборов представители Общественной наблюдательной комиссии принимают участие в наблюдении и контроле за ходом волеизъявления граждан. В этом году из-за введенных ограничений мы не сможем в полной мере осуществлять наблюдение ввиду того, что членов ОНК до сих пор не допускают к покамернному обходу, поэтому общественное наблюдение за голосованием в следственных изоляторах во время выборов в Госдуму под угрозой", - сказал он.

Членам ОНК с марта 2020 не разрешают покамерный обход изоляторов, хотя сейчас уже большинство заключенных привиты, отметил Мельников.

"Однако все встречи с арестованными гражданами все равно проходят индивидуально, выборочно, в кабинах, предназначенных для краткосрочных свиданий, в то время как голосование проходит вообще в других помещениях", - сказал он.

"Мы сейчас не имеем возможности даже проверить, есть ли в камерах информационные материалы о предстоящих выборах, принимаются ли заявления от граждан, включены ли они в списки избирателей. В московских СИЗО содержится около 10 тысяч человек, которые обладают правом голоса на выборах", - подчеркнул ответственный секретарь ОНК Москвы.

По его сведениям, в других регионах члены ОНК свободно посещают места принудительного содержания, и только в Москве "деятельность ОНК пытаются парализовать, в том числе и в части наблюдения за выборами".

"Мы, конечно, постараемся разобраться с этой проблемой и надеемся, что руководство ФСИН услышит нас", - заявил он.

Режим в московских СИЗО ужесточили с 13 августа по 11 сентября.