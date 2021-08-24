Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение защитных масок на уроках и в школах.

На встрече с педагогами и директорами школ перед педагогическим советом он сообщил, что ношение масок будет для педагогов рекомендацией.

Мэр сказал, что в Москве большинство педагогов привились от коронавируса, этот показатель превышает 80%. "Это означается, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски. Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех, кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации, может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение и будет проще, потому что на мой взгляд, тяжело весь день работать в маске".

Все остальные требования, которые были введены из-за пандемии коронавируса, среди которых термометрия, распределение потоков обучающихся, останутся.

Как отметили педагоги, действующие меры показали свою эффективность. Они сообщили мэру, что все действующие требования оптимальные, адекватные и способствовали снижению распространения заболеваемости среди детей.