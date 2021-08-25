В Китай-городе ограничат движение с 25 августа по 6 сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В центре Москвы на время проведения военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" ограничат движение транспорта, предупредили в столичном ГУ МВД.

С 22:00 25 августа до 8:00 6 сентября 2021 года будет ограничено движение по Ильинке от Старой площади до Красной площади и от Ильинки до Варварки в районе дома № 5 по Красной площади.

Фестиваль традиционно проводят на Красной площади. В 2021 году в нем примут участие оркестры из других стран, несмотря на пандемию.

В 2020 году фестиваль был отменен.