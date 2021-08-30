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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Москве родителей школьников пустят на торжественные линейки на улице

В Москве родителей школьников пустят на торжественные линейки на улице
Фото: Егор Алев/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Родители учащихся московских школ смогут присутствовать на торжественной линейке 1 сентября, если она проводится на свежем воздухе и администрация образовательного учреждения это разрешает, сообщили "Интерфаксу" в столичном департаменте образования и науки.

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"По решению школы родители могут быть допущены на линейку, если она проходит на улице на территории школы", - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что решение о проведении торжественных линеек школы будут принимать самостоятельно с учетом соблюдения всех требований санитарной безопасности.

Кроме того, в департаменте напомнили, что в условиях распространения коронавируса родители допускаются в школу только в случае крайней необходимости и только в средствах индивидуальной защиты.

Фотохроника 1 сентября

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