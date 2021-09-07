По сравнению с понедельником суточный COVID-прирост в Москве снизился на 20%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Еще 1 187 больных COVID-19 зафиксировали в Москве за сутки, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19.

Накануне было зарегистрировано 1 483 случая инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 296 случаев, или почти на 20%

За сутки коронавирус привел к смерти 45 человек. С начала пандемии скончались 27 787 москвичей.

Выздоровели за сутки 1 441 пациент. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 457 119 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 7 сентября составляет 1 млн 578 005.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.