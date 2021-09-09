Отопление в соцучреждениях Москвы начали досрочно включать по заявкам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В столице начали включать отопление в социальных учреждениях, это делается при поступлении соответствующей заявки, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в четверг.

"В настоящее время поступило около 40 заявок от социальных учреждений о досрочном включении отопления, соответствующая работа уже проводится", - рассказал Бирюков.

По его словам, решение о дате начала отопительного сезона в полном объеме будет приниматься с учетом погодных условий.

Бирюков напомнил, что процедура включения отопления в городе занимает несколько дней.

"Это не происходит одномоментно, технологический срок составляет пять суток. Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - пояснил заммэра.

В 2020 году отопительный сезон начался в столице 28 сентября - досрочно, из-за рекомендованного мэрией домашнего режима для москвичей 65+ и людей с хроническими заболеваниями.

Тепло на объекты и в жилые дома столицы пускают в том случае, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха держится ниже уровня +8 градусов.

Ранее Бирюков сообщал, что к осенне-зимнему периоду в Москве подготовят 13 ТЭЦ, почти 90 районных и квартальных тепловых станций, 99 малых котельных, 22 тыс. тепловых пунктов, свыше 13 тысяч км водопроводных и более 116 тысяч км электрических сетей, около 21 тысячи трансформаторных и распределительных подстанций.