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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Фигурант дела об отравлении семьи арбузом не признал вину

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник компании, проводившей дезинсекцию в магазине "Магнит", арбузом из которого предположительно отравилась семья москвичей, не согласен с предъявленным обвинением.

Об этом заявил "Интерфаксу" адвокат Антона Котова Андрей Сергеев.

Котову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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По словам его адвоката, в настоящее время, согласно материалам дела, точно не установлена ни причина смерти пострадавших, ни вещество, которое могло стать причиной их предполагаемого отравления.

Главный довод следствия в настоящее время, отметил адвокат, - заключение вскрытия, в котором говорится, что у пострадавших имеются признаки отравления ядом. "Таким образом, ходатайство об аресте Котова, с которым следствием выходит в суд, как минимум преждевременно. Мы будем просить суд отказать следствию либо избрать Котову более мягкую меру пресечения", - пояснил Сергеев.

Вечером 15 сентября Пресненский суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для 39-летнего Котова. Следствие просит заключить его под стражу.

9 сентября из квартиры дома на Совхозной улице с признаками острой интоксикации были госпитализированы члены одной семьи: женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Спасти бабушку и подростка не удалось.

СМИ сообщали, что не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз, купленный в магазине "Магнит", расположенном рядом с домом, где живет семья. Позже в прессе появилась информация о новых случаях отравления жителей этого дома.

В настоящее время приоритетная версия случившегося - нарушение правил при проведении дезинсекции в магазине.

Москва Магнит Антон Котов

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