Дезинсектора "Магнита" попросили арестовать по делу о смертельном отравлении арбузами

Медики около жилого дома на Совхозной улице Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о смертельном отравлении двух человек арбузом в Москве попросило арестовать дезинфектора Антона Котова, проводившего санитарную обработку магазина "Магнит", сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении 39-летнего сотрудника частной компании, осуществлявшего обработку торгового помещения, меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова в среду журналистам. Она не назвала имени задержанного, между тем, по данным СМИ, это Антон Котов.

По словам Ивановой, следственные действия продолжаются, изучается изъятая документация, назначено более 40 химических судебных экспертиз объектов, изъятых на месте происшествия.

Смерть бабушки и внучки

9 сентября из квартиры на Совхозной улице с признаками острой интоксикации были госпитализированы съевшие арбуз женщина, ее мать и несовершеннолетняя дочь. Спасти бабушку и девочку не удалось.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В понедельник столичный Роспотребнадзор сообщил, что отравление могло произойти из-за использование вещества для дезинсекции - уничтожения насекомых, которое использовалось для обработки магазина "Магнит".

СМИ сообщали, что не пострадал в результате только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз. В пресс-службе сети сообщили, что "Магнит" выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. Позже в СМИ появилась информация о новых случаях отравления.

В рамках дела задержан сотрудник компании "Областной центр дезинфекции" Котов, участвовавший в дезинсекции в магазине. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, причиной смерти людей стало острое отравление химикатами.