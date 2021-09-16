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Более 25 млн руб. компенсации затрат на профилактику COVID получит бизнес Москвы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Около 200 первых заявок на выплату компенсаций затрат на профилактику распространения COVID-19 одобрили в московской мэрии, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

"В первые дни после начала приема заявок мы получили несколько тысяч запросов. На сегодняшний день бизнесу уже одобрили первые компенсации. Выплаты получат 196 субъектов малого и среднего бизнеса", - привели слова Фурсина на портале мэра и правительства Москвы.

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Руководитель департамента добавил, что больше всего заявок поступило от предприятий общественного питания, салонов красоты и организаций, которые оказывают бытовые услуги.

"Общая сумма одобренных средств составила 25,4 млн руб. (...) Средства будут перечислены на счета предпринимателей в ближайшее время", - отметил Фурсин.

По его словам, заявки на получение выплаты еще принимают, их можно будет подать до 30 сентября.

Бизнес может претендовать на получение разовой выплаты в размере 15 тыс. руб. плюс на дополнительную компенсацию - 6,5 тыс. руб. на каждого работника. Индивидуальные предприниматели без сотрудников смогут получить 21,5 тыс. руб.

На выплату могут претендовать компании и предприниматели, которые до 15 августа подали сведения о вакцинации 60% сотрудников на портале mos.ru. Поддержка доступна бизнесменам, работающим в сферах общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также ремонта предметов личного потребления. Также ее могут получить салоны красоты, санаторно-курортные организации и кинотеатры.

Москва коронавирус

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