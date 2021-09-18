Явка на выборах в Подмосковье на 15:00 составила более 22%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Около 1,3 млн жителей Московской области приняли участие в голосовании на выборах в Государственную и Московскую областную Думу, сообщил в субботу председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"Сейчас на 15:00 она (явка - ИФ) составляет 22,73%, что составляет 1 млн 337 тыс. 576 избирателей", - сказал он журналистам.

Как сообщалось, всего в Подмосковье 5,8 млн избирателей.

Выборы в Государственную и Московскую областную Думы пройдут 17, 18 и 19 сентября. Также проводятся семь избирательных кампаний в муниципальные советы депутатов.