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Явка на онлайн-голосовании на выборах превысила 70%

Явка на онлайн-голосовании на выборах превысила 70%
Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 70% записавшихся на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ходе выборов уже проголосовали, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"У нас впереди еще полтора дня. Я думаю, что она будет около 90%. Такой явки на обычных, классических участках не бывает", - сказал Булаев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, явка по голосованию избирателей по месту пребывания с помощью "Мобильного избирателя" составляет в настоящее время около 80%.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование проводится с 08:00 мск 17 сентября до 20:00 мск 19 сентября. Принять участие в ДЭГ могут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн могут жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В столице голосование проходит на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

Досрочное голосование на выборах в Госдуму

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Таймырский Долгано-Ненецкий район
ЦИК Центризбирком Николай Булаев

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