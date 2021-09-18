Более 1,6 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В московской системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) по федеральному списку отдали голоса 1,6 млн граждан, следует из данных сайта по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.

Согласно информации на сайте, явка электронных избирателей составила 80,5%, свои голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,6 млн человек.

По одномандатному округу при явке 80,7% проголосовали также более 1,6 млн человек, на довыборах в Мосгордуму проголосовали более 61 тыс. граждан при явке 78,9%, а на выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино при явке 77,3% свои голоса более 12 тыс. москвичей.

Голосование на выборах различного уровня началось 17 сентября и пройдет до 19 сентября. В этот период граждане выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период в Москве идут довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, а также выборы в муниципальном округе Щукино.