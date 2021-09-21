Поиск
Хроника последних дней СССР

ЕР получила 33,2% голосов на выборах в Закс Петербурга после обработки 99% бюллетеней

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" получила 33,2% голосов на выборах в петербургский парламент по единому округу по итогам обработки порядка 99% бюллетеней, свидетельствуют данные портала ГАС "Выборы".

Партия получила около 462 тысяч голосов и ухудшила свой результат на 8%, или на 55,7 тысяч голосов, по сравнению с 2016 годом.

Второе место по единому округу на выборах в петербургское Заксобрание получает КПРФ с 17,49%, или свыше 238 тысяч голосов, что на 6,2% лучше ее результата 2016 года.

Пять лет назад КПРФ уступила вторую позицию ЛДПР, но в этот раз ЛДПР оказалась на последней, шестой строчке проходящих в парламент партий с 7,9%, или 107,7 тыс. голосов.

"Справедливая Россия - За правду" набирает 12,7%, или свыше 173 тысяч голосов, улучшая свой прошлый результат на 3,6% и поднимаясь с шестого места на третье.

На четвертом месте в 2021 году с 10,07% голосов оказалась партия "Новые люди", которая впервые участвует в кампании.

Партия "Яблоко" сохранила за собой пятое место с 9,17%, или 124,8 тыс. голосов (прошлый результат - 9,77%).

Пятипроцентный барьер не преодолевает и не проходит в Закс "Партия роста" с 4,14%, уменьшившая свои показатели от 2016 года (10,72%) более чем в 2,5 раза. РПСС находится на последней строчке с 2,4% (участвует впервые).

По данным ГАС "Выборы", было обработано 1 361 337 бюллетеней из ящиков для голосования. На дому в Петербурге отдали свой голос свыше 62,6 тысяч человек, или около 4,6% от общего числа проголосовавших. Явка на выборах в Закс составила 35,52%.

Единая Россия Санкт-Петербург

Новости по теме

Новости

Правительство спрогнозировало профицит бюджета РФ в 1,41 трлн руб. в 2022 году

Нападения в школах и вузах

Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет

Что произошло за день: понедельник, 20 сентября

Нападения в школах и вузах

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Девять пострадавших при стрельбе в Перми находятся в тяжелом состоянии

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

Госдеп США заявил, что РФ на выборах не соблюдала международные обязательства

"Почта России" за счет допэмиссии нарастит уставный капитал на 200 млрд рублей

Нападения в школах и вузах

Путин назвал стрельбу в Перми бедой для всей страны

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

Облсуд отменил выход по УДО убившего жену екатеринбургского фотографа

В Госдуму прошли представители восьми партий

Нападения в школах и вузах

Власти Прикамья выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при стрельбе в Перми

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');