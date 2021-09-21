ЕР получила 33,2% голосов на выборах в Закс Петербурга после обработки 99% бюллетеней

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - "Единая Россия" получила 33,2% голосов на выборах в петербургский парламент по единому округу по итогам обработки порядка 99% бюллетеней, свидетельствуют данные портала ГАС "Выборы".

Партия получила около 462 тысяч голосов и ухудшила свой результат на 8%, или на 55,7 тысяч голосов, по сравнению с 2016 годом.

Второе место по единому округу на выборах в петербургское Заксобрание получает КПРФ с 17,49%, или свыше 238 тысяч голосов, что на 6,2% лучше ее результата 2016 года.

Пять лет назад КПРФ уступила вторую позицию ЛДПР, но в этот раз ЛДПР оказалась на последней, шестой строчке проходящих в парламент партий с 7,9%, или 107,7 тыс. голосов.

"Справедливая Россия - За правду" набирает 12,7%, или свыше 173 тысяч голосов, улучшая свой прошлый результат на 3,6% и поднимаясь с шестого места на третье.

На четвертом месте в 2021 году с 10,07% голосов оказалась партия "Новые люди", которая впервые участвует в кампании.

Партия "Яблоко" сохранила за собой пятое место с 9,17%, или 124,8 тыс. голосов (прошлый результат - 9,77%).

Пятипроцентный барьер не преодолевает и не проходит в Закс "Партия роста" с 4,14%, уменьшившая свои показатели от 2016 года (10,72%) более чем в 2,5 раза. РПСС находится на последней строчке с 2,4% (участвует впервые).

По данным ГАС "Выборы", было обработано 1 361 337 бюллетеней из ящиков для голосования. На дому в Петербурге отдали свой голос свыше 62,6 тысяч человек, или около 4,6% от общего числа проголосовавших. Явка на выборах в Закс составила 35,52%.