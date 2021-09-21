Свыше 35% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора дня
Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - За ночь в столице выпало, по предварительным данным, 7 мм осадков, с вечера воскресенья - 24 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.
"Прирост осадков в городе за последние 36 часов составил 37%", - сказал представитель метеобюро.
Он уточнил, что данные получены в 6:00 вторника с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ.
Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.
По уточненным данным на сайте Росгидромета, дожди в Москве продлятся до четверга. С вероятностью от 85 до 95% в городе выпадет еще до 20 мм осадков.
Ранее Гидрометцентр России сообщил, что продолжительные дожди в Центральном федеральном округе связаны с южным циклоном, который движется от берегов Черного моря в центр Европейской России.
Значения средней суточной температуры в первой половине недели в Центральной России, в том числе в Москве, будут отставать от климатической нормы на 3-5 градусов. Такая погода соответствует началу октября.