Поиск
Хроника последних дней СССР

В Москве в честь бывшего мэра Юрия Лужкова назвали парк

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы сообщила, что присвоила имя бывшего мэра Юрия Лужкова парку на юге города.

Теперь "Парком имени Лужкова" будет называться парк "Садовники" на проспекте Андропова. Переименовать его попросил некоммерческий "Фонд Юрия Лужкова".

Фонд возьмет на себя часть забот по благоустройству парка, отметили в мэрии.

Юрий Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. В сентябре 2010 года тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия" после летних торфяных пожаров. После отставки Лужков занимался предпринимательством и сельским хозяйством. Он умер 10 декабря 2019 года в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

По указу президента Владимира Путина "Об увековечении памяти Ю.М. Лужкова" в 2020 году Московскому городскому университету управления правительства Москвы присвоили имя Лужкова, а на доме, где он жил, установили мемориальную доску.

Весной 2021 года представительная группа депутатов Госдумы предложила мэрии Москвы присвоить имя Лужкова одной из улиц в городе. В июне городской Департамент культурного наследия разъяснил, ссылаясь на закон, что назвать улицу в честь бывшего мэра можно будет не раньше чем через десять лет после его смерти.

Прощание с Юрием Лужковым

14
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощанияПрощание с бывшим мэром Москвы Юрием ЛужковымХудожественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" Надежда БабкинаМинистр обороны РФ Сергей ШойгуПрощание с бывшим мэром Москвы в храме Христа СпасителяВдова бывшего градоначальника Елена Батурина с дочерьмиМэр Москвы Сергей СобянинВо время прощания с Юрием ЛужковымНа церемонии прощания в храме Христа СпасителяХудожественный руководитель театра Эстрады Геннадий ХазановВице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой и первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков (слева направо)Вдова экс-мэра Москвы Елена БатуринаПредседатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман ГрефПрощание с Юрием Лужковым
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания
Москва Юрий Лужков Садовники ЮАО

Новости по теме

Новости

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

Венедиктов назвал итоги голосования в Москве "трагической ошибкой партий"

В Москве ночью загорелся электробус

В Москве ночью загорелся электробус

Свыше 35% месячной нормы осадков выпало в Москве за полтора дня

"Единая Россия" победила в Москве на выборах в Госдуму с почти 37% голосов

"Единая Россия" победила в Москве на выборах в Госдуму с почти 37% голосов

Власти Москвы объяснили задержку с подсчетом результатов онлайн-голосования

Власти Москвы отказались согласовать акции КПРФ 20, 21 и 25 сентября

КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве

КПРФ подала заявки на проведение массовых акций в Москве

Дождь и порывистый ветер ожидаются в Москве в ближайшие часы

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Сервис "оплаты лицом" запустили на всех линиях метро Москвы

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');