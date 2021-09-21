В Москве в честь бывшего мэра Юрия Лужкова назвали парк

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы сообщила, что присвоила имя бывшего мэра Юрия Лужкова парку на юге города.

Теперь "Парком имени Лужкова" будет называться парк "Садовники" на проспекте Андропова. Переименовать его попросил некоммерческий "Фонд Юрия Лужкова".

Фонд возьмет на себя часть забот по благоустройству парка, отметили в мэрии.

Юрий Лужков руководил Москвой с 1992 по 2010 год. В сентябре 2010 года тогдашний президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку "в связи с утратой доверия" после летних торфяных пожаров. После отставки Лужков занимался предпринимательством и сельским хозяйством. Он умер 10 декабря 2019 года в Мюнхене после операции на сердце. Ему было 83 года.

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище.

По указу президента Владимира Путина "Об увековечении памяти Ю.М. Лужкова" в 2020 году Московскому городскому университету управления правительства Москвы присвоили имя Лужкова, а на доме, где он жил, установили мемориальную доску.

Весной 2021 года представительная группа депутатов Госдумы предложила мэрии Москвы присвоить имя Лужкова одной из улиц в городе. В июне городской Департамент культурного наследия разъяснил, ссылаясь на закон, что назвать улицу в честь бывшего мэра можно будет не раньше чем через десять лет после его смерти.