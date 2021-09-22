С воскресенья на Москву выпало больше половины месячной нормы осадков

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Москве дожди продолжаются с вечера воскресенья, на город к утру среды выпало уже 34 мм осадков, или 52% от нормы сентября, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро, ссылаясь на данные с главной метеостанции города на ВДНХ.

Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.

Затяжные дожди в Центральную Россию принес южный черноморский циклон. Синоптики прогнозировали, что в среду и четверг дожди в столичном регионе станут менее интенсивными.

Если в первую половину недели среднесуточная температура в Москве и области отставала от климатической нормы на 3-5 градусов, во второй половине недели по ночам обещают по-прежнему, плюс 5-7 градусов, а днем может начать теплеть до 10-12 градусов.

По прогнозу, до конца недели в Москве будет сыро и пасмурно, солнце выглянет лишь в понедельник.