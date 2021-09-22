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Государственный университет управления переходит на дистант на две недели из-за COVID-19

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Весь кампус Государственного университета управления (ГУУ) будет закрыт на вход на две недели по причине неблагополучной эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте вуза.

"С 22 сентября по 6 октября весь кампус Государственного Университета Управления будет закрыт на вход в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Занятия для студентов и рабочий день для сотрудников ГУУ переводятся в дистанционный формат в режиме видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении, опубликованном в ночь на среду.

В нем подчеркивается, что пропуска на территорию кампуса университета будут заблокированы, а преподаватели разместят материалы для обучения в личных кабинетах.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил "Интерфаксу", что рост случаев заболевания COVID-19 в России последнее время вызван началом осеннего похолодания, однако говорить о новой волне коронавируса преждевременно.

Хроника 09 января 2020 года – 22 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
ГУУ Москва коронавирус COVID-19

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