Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Прокуратура сочла недопустимым отстранение непривитых студентов от очной учебы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга нашла нарушение закона в действиях администрации Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) по отстранению непривитых студентов от очных занятий, сообщила пресс-служба аппарата городского уполномоченного по правам человека.

Это решение принято по жалобе омбудсмена.

Из-за отсутствия прививки от COVID-19 иногороднюю первокурсницу не пустили на территорию вуза и отказались поселить в общежитие, напомнили в пресс-службе. При этом администрация сослалась на прикза ректора, который студентке не показали, а пересказали по телефону, а об отказе в общежитии заранее не уведомили.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге, которому пожаловалась первокурсница, "счел действия администрации вуза по отстранению непривитых студентов от посещения неправомерными" и обратился в прокуратуру.

По информации пресс-службы аппарата омбудсмена, в ходе проверки ситуации надзорное ведомство "констатировало факты нарушений законодательства об образовании" и вынесло в адрес ректора СПбГУП представление.

Прокуратура также принесла протест на приказ ректора, которым были введены очный и дистанционный режимы для первокурсников, заключивших с вузом договоры о дневной форме обучения. "Надзорное ведомство сочло недопустимым ставить режим обучения в зависимость от предоставления документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 либо наличие медицинских противопоказаний к прививке", - отметили в аппарате.

Комментариями вуза и правоохранительных органов по этой ситуации "Интерфакс" не располагает.

Хроника 09 января 2020 года – 15 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Петербург СПбГУП коронавирус

Новости по теме

Новости

Во Владикавказе в колонии несколько человек пострадали в беспорядках

Что произошло за день: пятница, 15 октября

Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами

Учредители "Росбалта" и Republic признаны иноагентами

На развитие водородной энергетики в РФ за три года выделят 9 млрд руб.

МКС развернуло на 57 градусов при тестировании двигателей "Союза МС-18"

Путин принял участие в переписи населения через интернет

Пандемия коронавируса

Большинство регионов ЦФО вводит QR-коды на фоне роста заболеваемости

Российский корабль не дал эсминцу США нарушить границу РФ в Японском море

Российский корабль не дал эсминцу США нарушить границу РФ в Японском море

В РФ до суток сократили время получения результатов ПЦР-теста на COVID

В РФ до суток сократили время получения результатов ПЦР-теста на COVID

В РФ с 17 октября изменится порядок вывоза детей за границу с одним из родителей

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });