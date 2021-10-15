Прокуратура сочла недопустимым отстранение непривитых студентов от очной учебы

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга нашла нарушение закона в действиях администрации Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) по отстранению непривитых студентов от очных занятий, сообщила пресс-служба аппарата городского уполномоченного по правам человека.

Это решение принято по жалобе омбудсмена.

Из-за отсутствия прививки от COVID-19 иногороднюю первокурсницу не пустили на территорию вуза и отказались поселить в общежитие, напомнили в пресс-службе. При этом администрация сослалась на прикза ректора, который студентке не показали, а пересказали по телефону, а об отказе в общежитии заранее не уведомили.

Уполномоченный по правам человека в Петербурге, которому пожаловалась первокурсница, "счел действия администрации вуза по отстранению непривитых студентов от посещения неправомерными" и обратился в прокуратуру.

По информации пресс-службы аппарата омбудсмена, в ходе проверки ситуации надзорное ведомство "констатировало факты нарушений законодательства об образовании" и вынесло в адрес ректора СПбГУП представление.

Прокуратура также принесла протест на приказ ректора, которым были введены очный и дистанционный режимы для первокурсников, заключивших с вузом договоры о дневной форме обучения. "Надзорное ведомство сочло недопустимым ставить режим обучения в зависимость от предоставления документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 либо наличие медицинских противопоказаний к прививке", - отметили в аппарате.

Комментариями вуза и правоохранительных органов по этой ситуации "Интерфакс" не располагает.