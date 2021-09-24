Пожар в здании общежития военного университета в Москве локализован

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения не допустили распространения огня, возникшего в здании общежития военного университета в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

"В 05:22 пожар в Москве на Комсомольском проспекте локализован", - сказали в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что здание общежития военного университета на Комсомольском проспекте загорелось на площади 1 тыс. кв. метров. По данным информированного источника агентства, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

На месте возгорания работает группировка из 120 спасателей и почти 30 единиц техники, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ сообщил, что при пожаре никто не пострадал.