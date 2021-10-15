Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, прирост осадков в столице за ночь составил 17 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"В городе выпало почти 30% месячной нормы осадков. Данные получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро.

По его словам, за последние сутки в Москве выпало 19 мм осадков - около 32% месячной нормы октября, которая насчитывает 59 мм.

По прогнозу синоптиков, дождь в Москве полностью прекратится к полудню пятницы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что облачная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца недели, а в ночь на вторник может выпасть первый снег.

Метеобюро Москвы

Новости по теме

Новости

Сервис "оплаты лицом" заработал на всех станциях метро Москвы

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Собянин пообещал запуск сервиса "оплаты лицом" на всех станциях метро Москвы в пятницу

Власти Москвы не планировали новых мер по обязательной вакцинации

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Девять московских ресторанов получили звёзды Michelin

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Синоптики допустили, что снег в Москве может выпасть на следующей неделе
Пандемия коронавируса

Суточная COVID-заболеваемость в Москве выросла более чем на 50%

В Москве пока не будут ограничивать работу общепита из-за COVID-19

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Задержан юноша, стрелявший около московской школы из страйкбольного оружия

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru

Власти Москвы отрицают передачу полиции фото из профилей пользователей mos.ru
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });