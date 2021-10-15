Почти 30% месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, прирост осадков в столице за ночь составил 17 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в пятницу.

"В городе выпало почти 30% месячной нормы осадков. Данные получены в 6:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ", - рассказал представитель метеобюро.

По его словам, за последние сутки в Москве выпало 19 мм осадков - около 32% месячной нормы октября, которая насчитывает 59 мм.

По прогнозу синоптиков, дождь в Москве полностью прекратится к полудню пятницы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что облачная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца недели, а в ночь на вторник может выпасть первый снег.