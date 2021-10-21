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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

COVID-19 увеличил вдвое долю наследственных квартир на вторичном рынке Москвы

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Из-за пандемии в Москве впервые с 1990-х годов в 2020-2021 годах доля наследственных квартир на вторичном рынке недвижимости выросла вдвое, с 10% до 20%, говорится в отчете "Инком-Недвижимости".

"Экспозиция найма в Москве на 65% представлена жильем, полученным собственниками по наследству", - отмечают эксперты.

Если наследники не планируют жить в полученных квартирах самостоятельно, то 60% из них выставляют квартиры на продажу, остальные сдают.

"Из года в год на вторичный рынок поступает примерно равное количество лотов, так как квартирные вопросы связаны с этапами человеческой жизни - браком, рождением, смертью. К сожалению, в экстремальных эпидемиологических условиях удвоилась доля наследственных квартир", - прокомментировал ситуацию директор департамента вторичного рынка компании Сергей Шлома.

Сейчас, по словам экспертов, речь идет о "свежем наследстве" - квартирах, которые принадлежат наследникам не больше трех лет. Их владельцы чаще соглашаются на дисконт, а в случае наследования долями - предпочитают продать лот целиком по более низкой цене, а не делить его. Часто наследственные квартиры участвуют в инвестиционных сделках. Также бывает, что такую квартиру три года сдают, а затем продают.

Треть покупателей при этом вообще не рассматривает вариант приобретения наследственной квартиры, несмотря на скидку 5-10% и отработанность технологии таких сделок, отмечают специалисты "Инком-Недвижимости". Они опасаются появления неучтенного наследника, неожиданно всплывающих завещаний и риска того, что имеющееся завещание оспорят.

"Наш опыт и статистика говорят о том, что количество сделок, расторгнутых после отчуждения наследственных квартир, стремится к нулю. Так, за последние три года в нашей компании не зафиксирован ни один случай лишения права собственности на приобретенную наследственную квартиру", - отметил Шлома. Основными гарантиями он назвал данные ЕГРН и нотариально заверенное заявление наследника-продавца о том, что все неожиданные наследники и оспаривание завещания - полностью его забота.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января 2020 года – 21 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Инком-Недвижимость Сергей Шлома коронавирус

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