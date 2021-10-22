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В Москве начался дождь с градом и порывистым ветром

В Москве начался дождь с градом и порывистым ветром
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве начался сильный дождь, в некоторых районах - с градом, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. По данным чиновников, порывы ветра иногда достигают 20 м/с.

Москвичей попросили по возможности не выходить на улицу, не стоять и не парковаться рядом с деревьями. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве до 18:00 пятницы сохраняется повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с.

Москва Гидрометцентр

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