В Москве начался дождь с градом и порывистым ветром

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве начался сильный дождь, в некоторых районах - с градом, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства. По данным чиновников, порывы ветра иногда достигают 20 м/с.

Москвичей попросили по возможности не выходить на улицу, не стоять и не парковаться рядом с деревьями. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве до 18:00 пятницы сохраняется повышенный, "желтый" уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15-20 м/с.