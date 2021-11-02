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В аэропортах Москвы проверят соблюдение COVID-мер после задержки сотен рейсов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в столичных аэропортах в связи с задержкой рейсов из-за сильного тумана, сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с задержкой рейсов в аэропортах Москвы из-за погодных условий Роспотребнадзор проверит соблюдение антиковидных мер в местах размещения пассажиров, залах ожидания и других общественных помещениях аэропортов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства во вторник.

Густой туман окутал Москву вечером в понедельник, он сохраняется и во вторник. При этом жители некоторых районов города жалуются еще и на запах гари. В пресс-службе главка МЧС Москвы сообщили, что туман и видимость в диапазоне 200-700 метров сохранятся в Москве до 14:00.

В аэропортах Москвы во вторник задержано более 200 рейсов. Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", 180 рейсов задержаны, еще 23 отменены в аэропортах Москвы во вторник днем на фоне тумана.

Больше всего рейсов - 75 - задержаны в аэропорту "Внуково", ещё четыре отменены. 63 рейса задерживаются в "Домодедово", ещё 42 - в "Шереметьево". Также в "Домодедово" отменены шесть рейсов, в "Шереметьево" - 13.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял более трех десятков самолетов, ушедших на запасные аэродромы из-за непогоды в столице.

Туман накрыл Москву

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Москва коронавирус Роспотребнадзор

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