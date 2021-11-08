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CEO "Уральских авиалиний" объяснил задержки рейсов сокращениями в аэропортах

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" заняли последнее место в рейтинге пунктуальности авиакомпаний, который аэропорт "Кольцово" составил по итогам весенне-летнего расписания 2021 года. Гендиректор компании Сергей Скуратов сказал РБК, что к задержкам привели сокращения персонала в аэропортах.

В рейтинг вошли восемь перевозчиков, выполнявших в сезон больше одного рейса в день из Екатеринбурга. Задержкой считалось отклонение более чем на 15 минут от расписания, не вызванное плохой погодой.

Из 4184 рейсов "Уральских авиалиний" были задержаны 2017 , подсчитали в "Кольцово". Наиболее пунктуальными оказались "ЮТэйр" и Red Wings.

Скуратов объяснил РБК, что из-за пандемии аэропорты значительно сократили персонал наземных служб, а когда перевозки стали восстанавливаться, им перестало хватать сотрудников.

"К примеру, катастрофически не хватало работников, чтобы загрузить питание на борт, убрать самолет, разместить грузы. Подобные сбои системно происходили и в "Кольцово", и во многих других аэропортах, просто об этом как-то молчат и обвиняют в задержках исключительно авиакомпании. В итоге из-за задержек мы потеряли 100 млн рублей", - сказал он.

Он добавил, что "Уральские авиалинии" уже "преодолели ситуацию", и сейчас регулярность полетов авиакомпании составляет 98%.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Скуратов является основным акционером компании.

"Кольцово" - один из крупнейших аэропортов России по объему пассажиропотока, принадлежит холдингу "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга).

Уральские авиалинии Екатеринбург Кольцово Сергей Скуратов коронавирус

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