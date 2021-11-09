Роспотребнадзор Петербурга спросили о санкциях для пенсионеров за отказ от прививки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - За обязательную вакцинацию работающих граждан отвечает их работодатель, не работающие пенсионеры или люди с хроническими заболеваниями отвечают за отказ привиться сами перед собой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

9 ноября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ввела обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и тех, у кого хронические заболевания. В связи с этим возник вопрос, какие санкции предусмотрены для тех из них, кто откажется прививаться.

"В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении. В случае с работающими гражданами - работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива", - сказали в пресс-службе петербургского управления Роспотребнадзора.

Там напомнили, что пожилые люди и люди с хроническими болезнями входят в группу риска по COVID-19, поскольку тяжело переносят это заболевание. Поэтому для них вакцинацию решили сделать обязательной, чтобы их обезопасить.

В управлении добавили, что привилось уже много пенсионеров: "Наши пенсионеры более активно идут вакцинироваться, чем люди средних лет".

Вопрос, нарушает ли права этих лиц введение обязательной вакцинации, в пресс-службе переадресовали юристам.

Ранее в Петербурге обязали прививаться представителей ряда профессий, связанных с работой с людьми. 9 ноября это требование расширили на лиц из групп риска, а также на сотрудников портов, аэропорта "Пулково", авиакомпаний и студентов, направляемых на практику.