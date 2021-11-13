В Москве отметили снижение второй день подряд числа заболевших COVID в сутки

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 4 185 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных в субботу данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 5 183 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 998 случаев, или на 19%. Данный показатель снижается второй день подряд.

За сутки коронавирус привел к смерти 97 человек. Общее число скончавшихся достигло 32 592. Смертность достигла показателей конца июля.

Выздоровели за сутки 6 597 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 674 966 человек.

Накануне сообщалось о 6 952 выписанных и 96 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 13 ноября составляет 1 млн 891 428.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.

Накануне Собянин заявил, что в Москве наблюдается устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом.