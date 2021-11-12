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Пробки на дорогах Москвы достигли 9 баллов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - К вечернему часу пик в пятницу в Москве образовались девятибалльные пробки, сообщил городской Департамент транспорта. Чиновники посоветовали тем, кто еще не выехал, переждать до 21:00.

"Основные причины: последний рабочий день, плохие погодные условия, гололедица и большое количество мелких аварий", - объяснили в Дептрансе.

Тяжелая дорожная ситуация образовалась на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, 8-м и 67-м км внешней и внутренней стороны МКАД, Варшавском и Ленинградском шоссе, проспекте Мира.

Снег с дождем продолжаются в столице с ночи. Утром синоптики ожидали в отдельных районах ледяной дождь, но обошлось. Сообщалось, что к утру пятницы высота снежного покрова достигла 2 см. Тающий снег вызвал на дорогах гололедицу.

В Гидрометцентре спрогнозировали, что снег с дождем продлятся в Москве и на выходные.

Москва Дептранс Гидрометцентр

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