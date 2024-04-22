Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно
Лодка в акватории Химкинского водохранилища в Москве
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Заключительная фаза весеннего половодья завершена, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Он уточнил, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 92% от общего объема.

По словам заммэра, подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в котором закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тыс. кв. км. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, основная доля которого формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.

Петр Бирюков Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Ливень с грозой ожидается местами в Москве

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Собянин сообщил о начале нового этапа реставрации здания МИД

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Открылся 46-й Московский международный кинофестиваль

Задержан подозреваемый в убийстве мужчины из-за замечания о парковке в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

Сильный ветер привел к падению деревьев в Москве

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

До 40% месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие два дня

Движение на внешней стороне МКАД временно закроют 18-19 апреля

Дожди и ветер ожидаются в Москве

Дожди и ветер ожидаются в Москве

"Киевская площадь" купила Центральный детский магазин на Лубянке

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });