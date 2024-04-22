В мэрии Москвы сообщили, что половодье в столичном регионе пройдено штатно

Лодка в акватории Химкинского водохранилища в Москве Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Заключительная фаза весеннего половодья завершена, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города", - сказал Бирюков журналистам в понедельник.

Он уточнил, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 92% от общего объема.

По словам заммэра, подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в котором закреплены зоны ответственности служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией.

Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тыс. кв. км. Пополнение запасов возможно только за счет естественного притока, основная доля которого формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.