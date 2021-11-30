Сильный ветер сорвал строительные леса в центре Москвы

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Порывами шквалистого ветра утром во вторник были частично обрушены строительные леса на одном из объектов в центре столицы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Частичное обрушение строительных лесов, опоясывающих жилой комплекс, произошло на углу улиц Льва Толстого и Зубовской. По предварительной информации, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, строители начали разбирать упавшие конструкции.

Ранее синоптики предупредили, что порывы ветра в Москве могут достигать 15-20 метров в секунду, а местами - до 22 метров в секунду.