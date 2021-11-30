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"Мосгортранс" ждет появления десятибалльных пробок вечером

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В Москве вечером во вторник из-за ветра и снегопада могут образоваться пробки в 9-10 баллов, сообщил ГУП "Мосгортранс" со ссылкой на прогноз экспертов Центра организации дорожного движения.

В ГУПе отметили, что наземный общественный транспорт готов к работе в непогоду, но все же допустили задержки и сбои в движении, когда ситуация к вечеру усложнится.

Городской департамент транспорта уточнил, что пробки в 9-10 баллов ожидаются с 17:45 до 19 часов. Ведомство пообещало выпустить на маршруты дополнительные автобусы и попросило водителей отложить поездки на частных машинах на время после 20:00.

Из-за непогоды МЧС и мэрия Москвы приводят в готовность дополнительные силы и средства. В комплексе городского хозяйства пообещали обрабатывать улицы и тротуары от гололедицы, поскольку вечером в городе должно похолодать до слабого мороза, и мокрый снег и лужи замерзнут.

Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности в Москве во вторник до предпоследнего - "оранжевого" до 21:00 из-за усиления ветра до 20-25 м/с. Утром в столице закрыли некоторые парки и зоопарк.

Городские власти призывают москвичей по возможности не пользоваться личным транспортом и оставаться в помещении.

Москва Мосгортранс Дептранс МЧС

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