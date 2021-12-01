В Москве из-за штормового ветра получили травмы две женщины

Последствия сильного ветра в Москве Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки порывистый ветер повалил больше 150 деревьев. По предварительным данным, из-за падения деревьев травмы получили две пожилые женщины, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

По его сведениям, пострадавшие госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Скорость ветра при порывах достигала 22-23 метров в секунду. Из-за связанных с ветром инцидентов механические повреждения получили не менее 80 автомобилей и несколько городских конструкций.

У "Интерфакса" нет официального подтверждения этой информации.

Штормовой ветер с сильными дождями, перешедшими в снегопад, обрушился на Москву в ночь на вторник. До вечера вторника в городе действовал "оранжевый" уровень погодной опасности. За сутки в некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков.