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Высота снежного покрова в Москве достигла семи сантиметров

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В Москве, по предварительным расчетам, за последние 36 часов выпало 20 мм осадков в виде дождя, мокрого снега и снега, высота снежного покрова достигла семи сантиметров, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в среду.

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Представитель бюро уточнил, что данные получены в 09:00 с главной метеостанции Москвы на ВДНХ.

Штормовой ветер до 22-23 м/с, сильные дожди, перешедшие в снегопад, обрушились на Москву в ночь на вторник. В городе действовал "оранжевый" уровень погодной опасности. За сутки в некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков.

По данным источника "Интерфакса", за сутки ветром в Москве было повалено более 150 деревьев, механические повреждения получили не менее 80 автомобилей.

Из-за падения деревьев травмы получили две пожилых женщины. Они госпитализированы, медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Как сообщили утром в среду в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в городе продолжает идти снег.

"Сейчас в Москве (на дорогах) уже семь баллов, это большая загруженность для утреннего часа пик. Вечером ожидается до девяти-десяти баллов", - сказали в ведомстве, попросив водителей по возможности воспользоваться общественным транспортом.

Москва

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