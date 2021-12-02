Первый день зимы в Москве стал самым снежным за пять лет

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за 1 декабря прирост снега составил 6 см, это в три раза больше, чем 1 декабря 2020 года, а 1 декабря 2019 года снега вообще не было, сообщил телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Первый день зимы стал в городе самым снежным за последние пять лет, добавили чиновники.

По данным Гидрометцентра России, высота снежного покрова в Москве в 9:00 четверга достигла 8 см.

Департамент транспорта днем в четверг предупредил, что начинается снегопад, вероятна гололедица и вечером на дорогах могут образоваться пробки в 9 баллов.

Ведомство традиционно посоветовало автомобилистам в вечерний час пик пересесть на общественный транспорт или отложить поездку до периода позднее 20:00. Там добавили, что во время снегопада аварии происходят чаще обычного, и напомнили о необходимости для водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров.