Возбуждение против Навального уголовного дела о неуважении к суду признали законным

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказал в жалобе оппозиционера Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье мирового суда, которая вынесла ему приговор по делу о клевете.

"Жалоба Навального оставлена без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Накануне Басманный суд вынес аналогичное решение по жалобе Навального на возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

В отношении Навального расследуется несколько уголовных дел. Среди них дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (239 УК РФ), и о неуважении к суду (297 УК РФ).

О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая. Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка №321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой.

20 февраля Акимова признала Навального виновным в клевете на ветерана ВОВ и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Кроме того, Симоновский суд Москвы в начале февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые в 2014 году были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше".

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.