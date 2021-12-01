Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Возбуждение против Навального уголовного дела о неуважении к суду признали законным

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказал в жалобе оппозиционера Алексея Навального на возбуждение уголовного дела о неуважении к судье мирового суда, которая вынесла ему приговор по делу о клевете.

"Жалоба Навального оставлена без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Накануне Басманный суд вынес аналогичное решение по жалобе Навального на возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

В отношении Навального расследуется несколько уголовных дел. Среди них дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (239 УК РФ), и о неуважении к суду (297 УК РФ).

О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду стало известно в конце мая. Навальный обвиняется в оскорблении мировой судьи участка №321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой.

20 февраля Акимова признала Навального виновным в клевете на ветерана ВОВ и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Кроме того, Симоновский суд Москвы в начале февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые в 2014 году были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше".

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.

Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря

Пресс-конференция Путина пройдет очно в московском Манеже 23 декабря

К сотрудникам "Московского тренингового центра" пришли с обысками

Движение по синей ветке метро восстановили после гибели пассажира

В Москве из-за штормового ветра получили травмы две женщины

В Москве из-за штормового ветра получили травмы две женщины

До 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за неполные сутки

МЧС приводит в готовность дополнительные силы в Московском регионе из-за непогоды

МЧС приводит в готовность дополнительные силы в Московском регионе из-за непогоды

Власти Москвы попросили жителей города остаться дома из-за непогоды

Москвичей предупредили о возможном усилении ветра до 25 м/с

Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления

Москва побила сразу два рекорда - температуры и атмосферного давления

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве

Пятая часть месячной нормы осадков выпала за ночь в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });