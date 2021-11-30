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Суд признал законным возбуждение против Навального дела о мошенничестве

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы оппозиционера Алексея Навального на возбуждение уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

"Итог по первой жалобе адвоката - отказать в удовлетворении. Это значит, что суд решил, что дело по ч. 4 ст. 159 УК возбуждено законно", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Вероника Полякова во вторник.

В настоящее время в отношении Навального расследуется сразу несколько уголовных дел. Среди них дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ), дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (239 УК РФ), и дело о неуважении к суду (297 УК РФ).

О возбуждении уголовного дела о неуважении к суду (297 УК РФ) стало известно в конце мая. Навальный обвиняется в оскорблении судьи мировой судьи участка №321 Бабушкинского района Москвы Веры Акимовой, которая 20 февраля признала оппозиционера виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной Войны и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб.

Данный приговор фактически был объединен с решением Симоновского суда Москвы, который в начале февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые в 2014 году были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше".

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным. Сейчас он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.

Алексей Навальный

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