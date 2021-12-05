Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Задержан хулиган, забравшийся на крышу поезда в московском метро

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Калужско-Рижской линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Движение вводится в график.

Ранее стало известно, что хулиган залез на крышу поезда на станции "Профсоюзная". Источник "Интерфакса" уточнил, что для задержания неизвестного потребовалось не менее получаса.

В департаменте транспорта в связи с инцидентом заявили, что на Калужско-Рижской линии пришлось прервать движение от станции "Октябрьская" до "Новые Черемушки". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Пассажиры в соцсетях сообщают о большом скоплении людей на станции "Октябрьская".

Москва метро

Новости по теме

Новости

Второй за час инцидент произошел в столичном метро

Движение на рыжей ветке московского метро приостановлено из-за человека на крыше поезда

Движение на зеленой ветке столичного метро затруднено из-за пассажира на рельсах

Арестован водитель Cadillac, выстреливший в таксиста в центре Москвы

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США

Борт из Тель-Авива в Москву изменил курс из-за риска сближения с самолетом-разведчиком США
Пандемия коронавируса

Трем клубам в Москве грозит временное закрытие из-за нарушений COVID-мер

Москвичей призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за гололеда

В Москве возбуждено уголовное дело о конфликте водителей со стрельбой

Суд оставил бывшую замглавы Минпросвещения Ракову в СИЗО еще на три месяца

ЦИК предложит на пост главы Мосгоризбиркома бывшего начальника главка МВД

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });