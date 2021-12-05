Задержан хулиган, забравшийся на крышу поезда в московском метро

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Устранен сбой на Калужско-Рижской линии метро Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Движение вводится в график.

Ранее стало известно, что хулиган залез на крышу поезда на станции "Профсоюзная". Источник "Интерфакса" уточнил, что для задержания неизвестного потребовалось не менее получаса.

В департаменте транспорта в связи с инцидентом заявили, что на Калужско-Рижской линии пришлось прервать движение от станции "Октябрьская" до "Новые Черемушки". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Пассажиры в соцсетях сообщают о большом скоплении людей на станции "Октябрьская".