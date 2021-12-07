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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Второй за день пассажир упал на рельсы в московском метро

Второй за день пассажир упал на рельсы в московском метро
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем во вторник на серой ветке столичного метро.

"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел на станции "Улица Академика Янгеля" около 14:05.

"Мужчина упал под прибывающий поезд, его удалось спасти", - рассказал собеседник агентства.

По его информации, для спасения пассажира на станции отключалось напряжение контактного рельса и прерывалось движение на участке "Улица Академика Янгеля" - "Бульвар Дмитрия Донского".

Дептранс в 14:23 уточнил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.

Это второй за день случай падения человека под прибывающий поезд в столичном метро. Утром в результате такого инцидента погиб пассажир на станции "Первомайская", на Арбатской-Покровской линии прерывалось движение поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская".

Москва

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