Второй за день пассажир упал на рельсы в московском метро
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Инцидент с пассажиром произошел днем во вторник на серой ветке столичного метро.
"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, инцидент произошел на станции "Улица Академика Янгеля" около 14:05.
"Мужчина упал под прибывающий поезд, его удалось спасти", - рассказал собеседник агентства.
По его информации, для спасения пассажира на станции отключалось напряжение контактного рельса и прерывалось движение на участке "Улица Академика Янгеля" - "Бульвар Дмитрия Донского".
Дептранс в 14:23 уточнил, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.
Это второй за день случай падения человека под прибывающий поезд в столичном метро. Утром в результате такого инцидента погиб пассажир на станции "Первомайская", на Арбатской-Покровской линии прерывалось движение поездов от станции "Щелковская" до станции "Партизанская".