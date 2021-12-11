Суточное число умерших от COVID-19 в Москве продолжает снижается

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки зафиксировали 3 140 случаев заболевания коронавирусом, следует из обнародованных данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 3 477 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 337 случаев, или почти на 10%.

За сутки коронавирус привел к смерти 86 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 210. Данный показатель второй день подряд менее 90 случаев.

Выздоровели за сутки 3 584 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 809 074 человека.

Накануне сообщалось о 3 372 выписанных и 89 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 11 декабря составляет 1 981 516.