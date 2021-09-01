Проценко сообщил, что плазма с антителами эффективна при лечении легкого течения COVID

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Технология применения плазмы с антителами к COVID-19 при лечении пациентов с этим заболеванием доказала свою эффективность, но при определенных условиях, сообщил главный врач московской клинической больницы №40 (Коммунарка) Денис Проценко.

"У нас сейчас есть понимание, когда плазма эффективна и у кого она эффективна. Она эффективна в начале заболевания у пациентов, у которых COVID-19 не развивается в тяжелой форме", - сказал Проценко, отвечая на вопрос "Интерфакса" в рамках марафона "Новое знание".

Он добавил, что в больнице в Коммунарке плазму с антителами используют в лечении таких пациентов первые пять-семь дней после госпитализации. Эта технология дает позитивный результат.

"К сожалению, у тяжелых пациентов и пациентов в критическом состоянии эффективность плазмы не доказана. Поэтому она не используется ни у нас, ни во всем мире", - отметил также Проценко.