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В Москве включили новогоднее освещение

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Праздничное освещение к Новому году включили на улицах столицы, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал в своем блоге, более четырех тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы - в центре и в обычных жилых районах.

Собянин также поздравил москвичей с наступающим Новым годом.

Ранее в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что парковки города во время новогодних праздников будут бесплатными.

Москва Новый год Сергей Собянин

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