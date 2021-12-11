В Москве включили новогоднее освещение

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Праздничное освещение к Новому году включили на улицах столицы, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

Как он написал в своем блоге, более четырех тысяч оригинальных световых конструкций украсили улицы, площади и парки Москвы - в центре и в обычных жилых районах.

Собянин также поздравил москвичей с наступающим Новым годом.

Ранее в субботу заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что парковки города во время новогодних праздников будут бесплатными.