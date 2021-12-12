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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Менее трех тысяч случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Москве

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 2 862 случая заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

По его информации, накануне сообщалось о 3 140 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице снизилась на 277 случаев, или почти на 10%.

За сутки коронавирус привел к смерти в столице 88 человек. Общее число скончавшихся достигло 35 298. Данный показатель третий день подряд менее 90 случаев, что сопоставимо с показателями конца октября.

Выздоровели за сутки 3 494 пациента. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 812 568 человек.

Накануне сообщалось о 3 584 выписанных и 86 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 12 декабря составляет 1 984 378.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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