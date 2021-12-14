Свыше 15% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Снегопад, который начался в столице днем в понедельник, принес с собой порядка 9 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы во вторник.

"По предварительным оценкам, к утру вторника в городе выпало 16% месячной нормы осадков. Это данные с главной метеостанции, полученные в 6:00", - рассказал представитель метеобюро.

Месячная норма декабря в Москве - 56 мм.

По прогнозам синоптиков, снегопад в столичном регионе закончится не раньше полудня. Температура воздуха не превысит минус 1 градус.

Власти столицы рекомендуют москвичам отказаться во вторник от личного транспорта и пересесть на общественный.