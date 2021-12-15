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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суточная заболеваемость COVID-19 в Москве выросла почти на четверть

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Около 2,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это почти на четверть больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

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По информации оперштаба, за последние 24 часа в российской столице обнаружили 2 тыс. 459 инфицированных. При этом накануне сообщалось о фиксации 1 тыс. 976 пациентов с коронавирусом, что явилось минимумом с 21 сентября. Таким образом, суточная заболеваемость в городе выросла на 483 случая или примерно на 24%.

За сутки от коронавируса в Москве умерли 87 человек. Общее число жертв от болезни в столице достигло 35 тыс. 558.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 3 тыс. 66 москвичей. Всего от COVID-19 в столице излечились 1 млн 822 тыс. 86 жителей.

Накануне сообщалось о смерти 89 и выздоровлении 3 тыс. 436 пациентов с коронавирусом в столице.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 15 декабря составляет 1 млн 991 тыс. 707.

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