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Москвичей предупредили о гололедице

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в пятницу из-за многократных переходов температуры вверх и вниз через ноль и из-за того, что периодически идет снег с дождем, началась гололедица. Комплекс городского хозяйства предупредил, что на тротуарах и на проезжей части может быть очень скользко, и призвал людей к осторожности.

"Колебания температуры воздуха в сочетании с кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега могут способствовать образованию гололедицы на тротуарах и проезжей части", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Там заверили, что городские службы обрабатывают особо опасные участки дорог, тротуаров и дворов противогололедными реагентами.

Утром о гололедице московских водителей предупредил Департамент транспорта.

Москва Дептранс

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