Москва уже встала в восьмибалльных пробках

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Москве уже к 15:00 вторника пробки на дорогах достигли восьми баллов, что уже много для этого времени, к 17:00 загруженность улиц может вырасти до десяти баллов, предупредил городской департамент транспорта. К 16:00 сервис "Яндекс.Пробки" оценивал заторы в девять баллов.

"Причины — большое число предпраздничных поездок в торговые центры и строительные работы", - говорится в пресс-релизе.

Время в дороге вырастет в полтора-два раза, добавили чиновники.

На 15:00 хуже всего ситуация была на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах, в центре. Личные автомобили едут со средней скоростью 24 км в час, автобусы - 28 км в час, оценили в департаменте.

До 20:00 москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Неделю назад Дептранс предупредил, что в Москве предновогодние пробки начнутся с 15 декабря, а рассосутся только к 30 декабря.