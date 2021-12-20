Пробки на дорогах Москвы достигли восьми баллов после ночного снегопада

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Прошедший ночью снегопад привел к образованию на дорогах Москвы больших пробок утром в понедельник, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Движение в Москве на 09:30 оценивается в восемь баллов. Для утреннего часа пика это сильная загруженность", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что личные автомобили едут в городе со средней скоростью 24 км в час. Основные затруднения наблюдаются на Московской кольцевой автомобильной дороге, Третьем транспортном и Садовом кольцах, в центре столицы.

Общественный транспорт за счет движения по выделенным полосам передвигается быстрее личных автомобилей, его средняя скорость - 26 км в час.

В ведомстве рекомендуют москвичам отказаться от поездок на собственном транспорте до конца недели. Наибольшие пробки ожидают в Москве до 24 декабря.

Причиной утреннего затруднения движения называют ночной снегопад. Кроме того, в городе продолжается предновогодний ажиотаж.