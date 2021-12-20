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Температуру батарей повысили в Москве из-за наступающего похолодания

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Температуру теплоносителя повысили в магистральных сетях Москвы из-за предстоящего похолодания, сообщили в компании "МОЭК" в понедельник.

ПАО "МОЭК" в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток в Москве до минус 28 градусов ночью повышает температуру теплоносителя в магистральных сетях для комфорта жителей столицы, говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что увеличение теплоотдачи обеспечивается за счет повышения температуры теплоносителя и роста объема его циркуляции в централизованной системе теплоснабжения. Это компенсирует температурную деформацию металла трубопроводов.

Задания на корректировку режимов выдаются заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

Если потребители жалуются на отопление, им следует обращаться в свои управляющие компании и единую городскую диспетчерскую службу для проверки системы теплоснабжения конкретных домов, добавили в "МОЭК".

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация (ЕТО) Москвы. Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").

Ранее в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков со ссылкой на прогнозы синоптиков сообщил, что на этой неделе в столице ожидаются морозы до минус 28 градусов ночью.

По информации Гидрометцентра РФ, из-за низкой температуры в Москве объявлен предпоследний, "оранжевый" уровень погодной опасности.

МОЭК Москва

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