Мосгорсуд снова отказался отпустить из СИЗО экс-замминистра Ракову

Марина Ракова (на втором плане) в зале Тверского суда Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста на три месяца бывшей замминистра просвещения и бывшей вице-президента Сбербанка Марины Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановление Тверского суда Москвы о продлении в отношении Раковой срока содержания под стражей до 6 марта 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба в защиту интересов Раковой - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе в среду.

Защита Раковой просила апелляционный суд смягчить ей меру пресечения.

Ракова была задержана и арестована в октябре нынешнего года. Ей вменяется три эпизода особо крупного мошенничества с денежными средствами Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

В чем обвиняют Ракову

Так, по версии следствия, в 2019 году Ракова с соучастниками похитила порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений в качестве субподрядчика фонд привлек Московскую высшую школу социальных и экономических наук ("Шанинка"), а Ракова, как установило следствие, уже будучи замглавы Минпросвещения, лоббировала заключение контрактов, работы по которым, предположительно, не были выполнены.

Кроме того, Ракова обвиняется в хищении более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 работников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Также Раковой предъявлено обвинение в хищении 9 млн руб. Этот эпизод связан с якобы фиктивным трудоустройством с 2017 по 2019 год ее гражданского мужа Артура Стеценко в Фонд развития новых форм образования.

По делу Раковой также были задержаны ее гражданский муж Стеценко, ректор "Шанинки" и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

Крючкова - единственная из фигурантов, про которую известно, что она признала вину. Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в этой связи ей была смягчена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест.